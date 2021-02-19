Фискализация денежных переводов затронет только предпринимателей

Предлагается разработать Систему управления рисками. Она с максимальной вероятностью определит признаки коммерческих операций без постановки на учет в качестве субъекта бизнеса или предпринимателей, использующих личные счета в предпринимательской деятельности.

Существующие на сегодняшний день мобильные банковские сервисы дали импульс перехода большой части наличного оборота между физическими лицами в безналичную среду. Такие личные переводы физических лиц не являются предметом администрирования КГД МФ РК и не являются объектом налогообложения, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов, вместе с тем новые сервисы БВУ, предназначенные для личных переводов также стали использоваться и в предпринимательской деятельности, то есть при реализации предпринимателями товаров, работ и услуг.

Речь идет о фискализации и проведении таких переводов через онлайн ККМ с последующим отражением в налоговой отчетности.

Как известно, на сегодняшний день субъекты микро-малого бизнеса освобождены от уплаты налога с дохода до 2023 года. До этого времени параллельно с совершенствованием специальных налоговых режимов налоговые органы должны проработать механизмы, по разделению мгновенных переводов используемые в личных целях и в предпринимательской деятельности.

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Одним из решений на сегодняшний день является использование отдельного счета, предназначенного для предпринимательской деятельности, куда будут поступать платежи за реализованные товары, работы и услуги.

Необходимо отметить, что БВУ уже разработали подобные мобильные приложения и начали активную работу по популяризации их в предпринимательской среде.

Также в рамках рассматриваемых решений, предлагается разработать Систему управления рисками. Которая с максимальной вероятностью определит признаки коммерческих операций без постановки на учет в качестве субъекта бизнеса или предпринимателей, использующих личные счета в предпринимательской деятельности.

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