Бахтияр Кожахметов назначен вице-министром финансов РК

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Постановлением Правительства РК Кожахметов Бахтияр Дюсенбаевич назначен на должность вице-министра финансов Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Бахтияр Кожахметов родился в 1985 году в Караганде.

Окончил Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Карловский университет, Карагандинский государственный университет.

Трудовую деятельность в 2004 году в качестве специалиста в частной компании.

В 2005-2007 гг. работал в общественных объединениях и организациях.

В 2007-2009 гг. — занимал различные должности в АО "Национальные информационные технологии".

В 2009 г. — заместитель председателя МОО "Лидер XXI века г. Астана".

В 2010-2011 гг. — менеджер департамента мониторинга инфраструктурных проектов АО "НИХ "Зерде".

В 2011-2012 гг. — трудился на различных должностях в АО "Национальные информационные технологии".

В 2012-2013 гг. — и.о. руководителя, руководитель управления автоматизации государственных услуг Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2013-2014 гг. — заместитель председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2014 г. — руководитель лаборатории больших данных Центра исследовательских лабораторий АО "Национальные информационные технологии".

В 2014-2015 гг. — заместитель председателя правления АО "Национальные информационные технологии".

В 2015-2016 гг. — заместитель директора АО "Правительство для граждан".

В 2016-2017 гг. — заместитель председателя АО "Национальные информационные технологии".

В 2017-2019 гг. — управляющий директор НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

С апреля 2020 г. и по настоящее время — заместитель председателя-член правления АО НИХ "Зерде".

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