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В Акорде рассказали об "аккаунтах Токаева" в Clubhouse

Фото: Радио Аззатык 19 февраля 2021, 20:03

У главы государства имеется только два официальных аккаунта. В Twitter и в Instagram.

В социальной сети Clubhouse появился ряд фэйковых аккаунтов, связанных с именем Президента Казахстана. Пресс-секретарь Президента Берік Уәли официально сообщил, что Касым-Жомарт Токаев не зарегистрирован на данной платформе, передает zakon.kz.

Берік Уәли напомнил, что у главы государства имеется только два официальных аккаунта: @TokayevKZ в Twitter и @Tokayev_Online в Instagram.

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