В Акорде рассказали об "аккаунтах Токаева" в Clubhouse

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У главы государства имеется только два официальных аккаунта. В Twitter и в Instagram.
В социальной сети Clubhouse появился ряд фэйковых аккаунтов, связанных с именем Президента Казахстана. Пресс-секретарь Президента Берік Уәли официально сообщил, что Касым-Жомарт Токаев не зарегистрирован на данной платформе, передает zakon.kz.
Берік Уәли напомнил, что у главы государства имеется только два официальных аккаунта: @TokayevKZ в Twitter и @Tokayev_Online в Instagram.
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