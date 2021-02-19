Марафон добрых дел, посвященный 30-летию Независимости, стартовал в Актюбинской области

В регионе начались мероприятия, приуроченные к празднованию юбилея Независимости РК.

19 февраля на лыжероллерной трассе города Актобе был дан официальный старт акции "Марафон добрых дел". В ней приняли участие аким области Ондасын Уразалин, депутаты маслихатов, руководители НПО, известные спортсмены, представители молодежи - ровесники Независимости, сообщает zakon.kz.

На церемонии закрытия Года волонтеров Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал провести марафон добрых дел. Каждое мероприятие, проводимое в рамках знаменательной даты, должно быть связано с конкретными делами и принести пользу стране, а каждый наш соотечественник должен ощутить достижения Независимости в своей повседневной жизни. Наша область поддержала инициативу Президента и дала старт акции, участие в которой примут представители гражданского сектора, бизнес-сообщества, государственных органов. В юбилейный год мы планируем реализовать десятки крупных проектов в различных сферах, - подчеркнул Ондасын Уразалин, поблагодарив актюбинских меценатов за оказание помощи многодетным и малообеспеченным семьям

В ходе благотворительного марафона 15 лиц с ограниченными возможностями получили путевки для лечения в оздоровительном центре "Шипагер".

Руководители волонтерских организаций от имени ровесников Независимости обратились к общественности с призывом поддержать акцию "Марафон добрых дел" и вручили семье К. Мейрамгали, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, сертификат на сумму 400 тысяч тенге. Данные средства семья использует в качестве первоначального взноса на приобретение жилья.

Мероприятие завершил лыжный забег, в котором приняли участие депутаты маслихатов, руководители общественных организаций, волонтеры, спортсмены и др.

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