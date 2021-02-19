"Драка чиновников" в Усть-Каменогорске – начата проверка

Видеозапись прокомментировали в АДГС.

В казахстанских соцсетях распространяется видео, на котором запечатлена драка. В пояснении утверждается, что отношения между собой выясняют чиновники города Усть-Каменогорск, сообщает zakon.kz.

Снята потасовка, якобы в ресторане "Serebro" еще 26 декабря 2020 года. Утверждается, что в ее ходе были нанесены серьезные увечья хозяину заведения. Также были названы имена драчунов.

В АДГС прокомментировали видеозапись.

В настоящее время Департаментом Агентства по Восточно-Казахстанской области проводится соответствующая работа по установлению причастности государственных служащих к сложившейся ситуации. Данный вопрос на особом контроле Агентства. Результаты проверки будут доведены до сведения общественности. пресс-секретарь Агентства РК по делам государственной службы Ерхан Таткен

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