В Талдыкоргане изменили условия карантинного режима

Постановление вступает в силу с 7:00 22 февраля 2021 года.

Главный государственный санитарный врача Алматинской области внес изменения в постановление об ограничительных мерах на территории города Талдыкорган, сообщает zakon.kz.

Согласно им продлевается онлайн-обучение в общеобразовательных школах с 5, 6, 7, 8 и 10 классы включительно.

Среди детей или работников, посещающих школы, при регистрации одного случая заболевания COVID-19, обеспечить закрытие на карантин школы до завершения инкубационного периода.

Разрешается деятельность объектов общественного питания на объектах образования, в том числе колледжей и ВУЗов при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, социальной дистанции между посетителями и заполнением столовых не более 30% от проектной мощности посадочных мест обеденного зала.

Разрешается деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых дополнительных образовательных центров, при заполняемости группы — не более 15 человек, по предварительной записи.

Разрешается деятельность СПА-центров, тренажерных залов, спортивных объектов, фитнес-центров, бассейнов, общественных бань, саун;

Постановление вступает в силу с 7:00 22 февраля 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

Ранее было опубликовано новое постановление главного санврача Алматы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!