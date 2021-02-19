В Талдыкоргане изменили условия карантинного режима

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Постановление вступает в силу с 7:00 22 февраля 2021 года.
Главный государственный санитарный врача Алматинской области внес изменения в постановление об ограничительных мерах на территории города Талдыкорган, сообщает zakon.kz.
Согласно им продлевается онлайн-обучение в общеобразовательных школах с 5, 6, 7, 8 и 10 классы включительно.
Среди детей или работников, посещающих школы, при регистрации одного случая заболевания COVID-19, обеспечить закрытие на карантин школы до завершения инкубационного периода.
Разрешается деятельность объектов общественного питания на объектах образования, в том числе колледжей и ВУЗов при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, социальной дистанции между посетителями и заполнением столовых не более 30% от проектной мощности посадочных мест обеденного зала.
Разрешается деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых дополнительных образовательных центров, при заполняемости группы — не более 15 человек, по предварительной записи.
Разрешается деятельность СПА-центров, тренажерных залов, спортивных объектов, фитнес-центров, бассейнов, общественных бань, саун;
Постановление вступает в силу с 7:00 22 февраля 2021 года.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
Ранее было опубликовано новое постановление главного санврача Алматы.
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