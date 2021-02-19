Мир не может позволить себе раскол между сверхдержавами - генсек ООН

Он не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Международное сообщество не сможет справиться со стоящими перед ним вызовами, если в мире снова произойдет раскол между двумя сверхдержавами. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает zakon.kz.

19 февраля состоялась виртуальное мероприятие в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

Мы не можем решить крупнейшие проблемы нашего времени, когда между ведущими мировыми силами существуют трения. Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две крупнейшие экономики разобьют земной шар на две части со своей валютой, торговлей, финансами, интернетом и искусственным интеллектом в каждой из них. Технологический и экономический раскол грозит вылиться в геостратегический и военный. генсек ООН Антониу Гутерриш

Он не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!