Лавров: Идея Великого Турана неосуществима

Что касается Турции, продолжил министр, у нее есть интересы - ее соплеменники, говорящие на одном языке.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Турция не преследует цель создать Великий Туран как наднациональное образование, сообщает zakon.kz.

Идея Великого Турана неосуществима, поскольку страны, на которые могла бы претендовать Турция, не согласятся войти в это протурецкое образование, сказал российский министр в интервью телеканалу РБК.

Наоборот, по его словам, весь пафос внешней политики таких стран, как Азербайджан, в случае выступления власти Турции за "Великий Туран", заключается в укреплении своих национальных государств. Он отметил, что у Турции есть свои собственные интересы, к ним относятся "соплеменники, которые говорят с ней на одном языке".

Что касается Турции, продолжил министр, у нее есть интересы - ее соплеменники, говорящие на одном языке.

Мы тоже хотим, чтобы "русский мир" имел возможности общаться. Создали разветвленную сеть организаций соотечественников, проживающих за рубежом, открываем центры "Русский мир" при университетах в разных странах с сугубо языковыми, образовательными, научными целями. глава МИД РФ Сергей Лавров

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