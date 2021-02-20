Пожарные Техаса не могут тушить дома – вода в гидрантах замерзла

Жертвами аномальных морозов в США стали уже 34 человека, больше всего погибших - в Техасе.

В городе Сан-Антонио штат Техас из-за аномальных для региона морозов замерзла вода в пожарном гидранте, и спасатели долго не могли потушить пожар, сообщает zakon.kz.

Приехавшие тушить пожар в многоквартирном доме в Сан-Антонио, они столкнулись с проблемой в попытках найти воду. Гидранты замерзли, и бригадам пришлось искать воду для своих машин ниже по улице, передает CNN.

Это наша проблема. Как только нам удается немного оттеснить огонь, у нас заканчивается вода. глава добровольной пожарной бригады Джерри Бьялик

Холодный фронт ударил по большей части Америки, в 20 городах зафиксированы рекордные показатели температуры, но только в Техасе морозы привели к энергетическому коллапсу. Температура воздуха в Техасе впервые за 30 лет опустилась до минус 20. Практически треть штата живет без света, тепла и воды - трубы промерзли. В некоторых домах температура воздуха опустилась ниже нуля.

Жертвами аномальных морозов в США стали уже 34 человека, больше всего погибших - в Техасе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!