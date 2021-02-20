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Снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Казахстане

Фото: pixabay.com 20 февраля 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 206 652 случая.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 827 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждены 206 652 случая, из них:

  • в городе Нур-Султан - 24 351 (+127),
  • в городе Алматы - 24 156 (+112),
  • в ВКО - 21 503 (+50),
  • в Атырауской области - 16 882 (+34),
  • в Павлодарской области - 16 839 (+111),
  • в Карагандинской области - 15 005 (+45),
  • в Акмолинской области - 13 023 (+77),
  • в ЗКО - 12 473 (+61),
  • в СКО - 12 024 (+31),
  • в Костанайской области - 11 782 (+68),
  • в Алматинской области - 10 380 (+46),
  • в городе Шымкент - 6 051 (+11),
  • в Жамбылской области - 5 820 (+13),
  • в Туркестанской области - 4 240 (+7),
  • в Мангистауской области - 4 190 (+11),
  • в Актюбинской области - 4 165 (+14),
  • в Кызылординской области - 3 768 (+9).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 860 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султан - 144,
  • в городе Алматы - 37,
  • в городе Шымкент - 7,
  • в Акмолинской области - 65,
  • в Алматинской области - 149,
  • в Атырауской области - 60,
  • в ВКО - 22,
  • в Жамбылской области - 10,
  • в ЗКО - 61,
  • в Карагандинской области - 49,
  • в Костанайской области - 89,
  • в Кызылординской области - 7,
  • в Мангистауской области - 6,
  • в Павлодарской области - 103,
  • в СКО - 48,
  • в Туркестанской области - 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 190 610 человек.

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