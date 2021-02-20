Снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Казахстане

Всего в стране подтверждено 206 652 случая.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 827 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждены 206 652 случая, из них:

в городе Нур-Султан - 24 351 (+127),

в городе Алматы - 24 156 (+112),

в ВКО - 21 503 (+50),

в Атырауской области - 16 882 (+34),

в Павлодарской области - 16 839 (+111),

в Карагандинской области - 15 005 (+45),

в Акмолинской области - 13 023 (+77),

в ЗКО - 12 473 (+61),

в СКО - 12 024 (+31),

в Костанайской области - 11 782 (+68),

в Алматинской области - 10 380 (+46),

в городе Шымкент - 6 051 (+11),

в Жамбылской области - 5 820 (+13),

в Туркестанской области - 4 240 (+7),

в Мангистауской области - 4 190 (+11),

в Актюбинской области - 4 165 (+14),

в Кызылординской области - 3 768 (+9).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 860 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 144,

в городе Алматы - 37,

в городе Шымкент - 7,

в Акмолинской области - 65,

в Алматинской области - 149,

в Атырауской области - 60,

в ВКО - 22,

в Жамбылской области - 10,

в ЗКО - 61,

в Карагандинской области - 49,

в Костанайской области - 89,

в Кызылординской области - 7,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области - 103,

в СКО - 48,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 190 610 человек.

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