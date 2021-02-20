Снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Казахстане

Всего в стране подтверждено 206 652 случая.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 827 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждены 206 652 случая, из них:
- в городе Нур-Султан - 24 351 (+127),
- в городе Алматы - 24 156 (+112),
- в ВКО - 21 503 (+50),
- в Атырауской области - 16 882 (+34),
- в Павлодарской области - 16 839 (+111),
- в Карагандинской области - 15 005 (+45),
- в Акмолинской области - 13 023 (+77),
- в ЗКО - 12 473 (+61),
- в СКО - 12 024 (+31),
- в Костанайской области - 11 782 (+68),
- в Алматинской области - 10 380 (+46),
- в городе Шымкент - 6 051 (+11),
- в Жамбылской области - 5 820 (+13),
- в Туркестанской области - 4 240 (+7),
- в Мангистауской области - 4 190 (+11),
- в Актюбинской области - 4 165 (+14),
- в Кызылординской области - 3 768 (+9).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 860 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султан - 144,
- в городе Алматы - 37,
- в городе Шымкент - 7,
- в Акмолинской области - 65,
- в Алматинской области - 149,
- в Атырауской области - 60,
- в ВКО - 22,
- в Жамбылской области - 10,
- в ЗКО - 61,
- в Карагандинской области - 49,
- в Костанайской области - 89,
- в Кызылординской области - 7,
- в Мангистауской области - 6,
- в Павлодарской области - 103,
- в СКО - 48,
- в Туркестанской области - 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 190 610 человек.
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