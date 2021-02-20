Названы четыре лучших места на борту самолета

Наиболее комфортными в салоне эконом-класса бортпроводница назвала четыре кресла С, D, А и G на 49 ряду.

Стюардесса, известная в соцсетях благодаря постам о своей профессии, рассказала о том, какие места она считает лучшими на борту самолета, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, соответствующим роликом девушка поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Фото: @jeenie.weenie / TikTok

Наиболее комфортными в салоне эконом-класса бортпроводница назвала четыре кресла С, D, А и G на 49 ряду.

Сотрудница авиакомпании уточнила, что все места в среднем ряду в целом не могут быть удобными ввиду тесноты и соседства попутчиков по обе стороны, а кресла у иллюминатора не подходят для пассажиров, которые испытывают стеснение из-за необходимости вступать в контакт с посторонними.

Также член экипажа напомнила о том, что, к примеру, на 41-м и 57-м рядах, являющихся последними, не опускаются спинки кресел, а на 30-м и 44-м - невозможно размещение ручной клади из-за расположения вблизи аварийных выходов.

Кроме того, по ее словам, места на рядах с 30-го по 41-й, как правило, заполняются более плотно в отличие от последующих, где кресла пустуют чаще, а на рядах с 44-го по 48-й полет может быть малоприятным из-за близости туалетной комнаты.

В результате на борту остается всего лишь четыре наиболее подходящих кресла.

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