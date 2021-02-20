Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Он ушел в кино.

Завершивший карьеру чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем теперь занимается, передает zakon.kz.

Выяснилось, что теперь знаменитый боец ММА нацелился завоевать все награды в сфере кино.

Работаю над моим документальным фильмом. Где-то полтора года надо. Мы хотим выиграть "Оскар". Не просто 20 минут снять и закинуть Работаем вместе с Голливудом. Скорее всего выйдет сразу в кинотеатрах. Это же нормальная история, парень с гор стал лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, не проигрывал,— сказал Хабиб на YouTube-канале "Лысый Хищник".

32-летний Нурмагомедов, имеющий в актив 29 побед в 29 боях (из них 13 в UFC), объявил о завершении карьеры в спорте после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём "треугольник"

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