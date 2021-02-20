Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Казахстана

По мнению агентства, стабильный рейтинг Казахстана отражает высокий уровень устойчивости экономики страны.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings 19 февраля подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "стабильный", передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

По мнению агентства, стабильный рейтинг Казахстана отражает высокий уровень устойчивости экономики страны.

Рейтинговое агентство отмечает, что, несмотря на неопределенность, связанную с ценами на нефть и распространением коронавирусной эпидемии в мире, в стране сохраняется низкий уровень государственного долга и значительный объем фискальных резервов, необходимых для смягчения существующих и потенциальных внешних шоков.

Отмечается, что положительным фактором устойчивости кредитных оценок также является улучшение качества государственных институтов. Рейтинговое агентство Fitch отметило роль реального сектора, в том числе обрабатывающей промышленности, строительства и сельского хозяйства в обеспечении устойчивости национальной экономики в 2020 году.

По оценкам агентства, темпы роста экономики в 2021 году составят 3,5%.

Осуществляемая Национальным банком политика плавающего обменного курса, как отметило Fitch Ratings, позволила абсорбировать шоки, а гибкость курса тенге стала заметным улучшением в механизме экономической политики со времени падения цен на нефть в 2014-2015 годы.

В качестве ключевых факторов к последующему повышению суверенного кредитного рейтинга Казахстана агентство Fitch Ratings приводит дальнейшее проведение структурных институциональных реформ, направленных на повышение предсказуемости и эффективности экономической политики, а также продолжение реализации мер по диверсификации экономики и наращиванию фискальных резервов страны.

17 февраля кредитное мнение касательно экономики Казахстана опубликовало кредитное агентство Moody’s. В соответствии с обновленным кредитным мнением рейтинг Казахстана соответствует допандемическим показателям Baa3, прогноз "позитивный".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!