Как справиться с бессонницей. Советы сомнолога

По его словам, чаще всего нарушения сна возникают на фоне почти ежедневных бытовых ситуаций, стрессов.

Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов рассказал, как распознать бессонницу и как с ней бороться, передает zakon.kz со ссылкой на RT.

Он отметил, что бессонница - это "ощущение некачественного или недостаточного сна".

То есть для того, чтобы сказать, есть у человека бессонница или ее нет, необходимо выслушать самого пациента: если он недоволен своим сном, бессонница у него есть. Чтобы рассматривать это в медицинском контексте, нужно, чтобы бессонница случалась достаточно часто (не меньше трех раз в неделю) и чтобы эти ночные нарушения имели дневные последствия, например, сонливость, снижение работоспособности, снижение внимания, склонность к ошибкам, - рассказал врач.

По его словам, чаще всего нарушения сна возникают на фоне почти ежедневных бытовых ситуаций, стрессов.

При этом нарушение сна присутствует, пока мы ощущаем действие стресса. Например, мы с кем-то поругались, обдумываем эту ситуацию, думаем, как из нее выйти, - нервная система возбуждена, поэтому мы не можем заснуть какое-то время. Как только отношения восстанавливаются, бессонница проходит. То есть в большинстве случаев бессонница - явление преходящее, которое не требует вмешательства врачей. По статистике, четверть людей в общей популяции в течение года имеют стрессовую бессонницу. Кратковременная бессонница никаких последствий для здоровья не несет, - подчеркнул специалист.

Эксперт обратил внимание, что существенные нарушения сна развиваются на фоне достаточно серьезных расстройств нервной системы.

Если вы не поспали одну-две ночи, если с вами происходит стресс, ничего страшного. Стресс закончится - начнете спать. Не стоит ставить борьбу за сон во главу угла. Другое дело, если бессонница постоянная, если неделю-две-три, месяц человек не спит, тогда, конечно, нужно обращаться к врачу. При хронической бессоннице уже вступают в действие другие механизмы, не стрессовые, - пояснил сомнолог.

Он добавил, что хроническая бессонница сама себя поддерживает.

Человек начинает постоянно беспокоиться о своем сне, у него возникает постоянный страх постели… Психологическое ощущение боязни сна, неполноценности сна, опасения за то, что не сможет днем нормально работать, - вот эти психологические факторы начинают определять и поддерживать эту бессонницу, поэтому нужно обратиться к врачу, чтобы он прервал этот порочный круг и назначил лечение, которое позволит достаточно быстро выйти из этого состояния, - отметил врач.

Как заявил Полуэктов, если стресс длится, нарушение сна не проходит, то первым этапом - еще до обращения к врачу - может стать попытка установить более правильный режим сна и более жестко соблюдать правила гигиены сна.

Нужно перед укладыванием в постель обеспечить определенный переходный период не менее одного часа, во время которого и мозг, и тело расслабляются, при этом исключаются какие-то активные умственные нагрузки, просмотр возбуждающих телепередач, физические упражнения, для того, чтобы организм мог подготовиться к расслабленному существованию, характерному для сна. Второе правило - это режим. Нужно приучать свой организм расслабляться и утром активироваться в одни и те же часы, - сказал он.

Эксперт пояснил, что третье правило заключается в правильном поведении в постели после укладывания.

Постель - это место для сна, поэтому не стоит приучать себя в постели смотреть телевизор, работать за компьютером. Мы не рекомендуем даже читать и слушать радио в постели. Исключением является сексуальная активность, поскольку идет гормональный выброс, который положительно влияет на нервную систему, - заключил он.

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