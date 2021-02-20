Баян Алагузова рассказала, что чувствует к бывшему мужу

Он сейчас в тюрьме.

Продюсер Баян Алагузова высказалась о чувствах, которые сейчас испытытвает к бывшему мужу Бахытбеку Есентаеву, передает zakon.kz.

На данный момент бывший муж Баян Алагузовой находится в тюрьме, где он отбывает наказание за ее избиение.

Трагический случай произошел в 2016 году, и сейчас Алагузова озвучила свое мнение о произошедшем.

Я ушла бы в любом случае, чего бы мне этого ни стоило. У нас в ДНК винить женщин. Я прошла через это. У нас страна поделилась. Одни говорили, что я сама виновата. Но никто не знает, что было на самом деле там, за закрытой дверью. Насилие не порождает любовь, - поведала Алагузова в интервью программе КТК "Без фильтров".

Несмотря на случившееся, Алагузова желает бывшему мужу счастья.

Конечно думаю, мой муж и отец моих детей. Я много раз говорила, что не видела таких отцов, он лучший отец. Также как муж и как сын. Мою проблему я озвучила. Думаю, все будет хорошо. Я верю в это. Он неглупый, он молодой здоровый мужчина, который захочет обрести семью и любовь. Я очень хочу этого, я молюсь об этом каждый день, - заключила Баян Максатовна.

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