Женщину спасли из горящего магазина в Алматы

Предварительная причина пожара - неисправная электропроводка.

Из горящего магазина в микрорайоне «Таугуль» пожарные спасли женщину 48 лет, передает zakon.kz.

Пожар произошел утром в субботу в 06:21 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в мкр.Таугуль, 29б Ауэзовского района. По прибытию первых подразделений, через 5 минут, горели деревянные стеллажи с товарно-материальными ценностями, огонь перешел на внутреннюю обшивку стен первого этажа двухэтажного магазина "Береке".

Из здания валили клубы едкого дыма, в панике стали собираться жители соседних домов. В ходе разведки и пожара и опроса очевидцев, начальнику караула СПЧ-1 Омар Назымжану удалось выяснить, что внутри магазина осталась женщина-сотрудник магазина. Об этом рассказала ее коллега, успевшая выбежать с горящего магазина.

Она находилась в паническом состоянии, однако пожарные успокоили ее и подробно выяснили схему расположения комнат.

Для спасения женщины, звено газодымозащитной службы СПЧ-1 незамедлительно последовало внутрь помещений магазина. Оказалось, за кассовым аппаратом, внутри магазина расположены еще три комнаты. Найти пострадавшую удалось в одной из помещений (уборная). Женщина пыталась дышать через намоченный платок, но находилась почти в бессознательном состоянии. Незамедлительно пожарные вынесли ее на свежий воздух оказали первую медицинскую помощь, проделав сердечно-легочную реанимацию. Прибывшая бригада медиков госпитализировали пострадавшую в отделение токсикологии БСПМ.

Принятыми мерами пожар локализован за 15 минут с момента прибытия, в 6:51 ликвидирован полностью на общей площади 8 кв.м. В ликвидации пожара задействовано 8 единиц техники, более 20 чел. личного состава, а также службы взаимодействия. К счастью, здоровью и жизни пострадавшей ничего не угрожает, днем пострадавшая была отпущена домой.

Предварительная причина пожара - неисправная электропроводка.

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