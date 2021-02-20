Гибель пятерых детей в Жанатасе: названа предварительная причина

По предварительным данным, пожар в квартире жилого дома в Жанатасе возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала.

Озвучена предварительная причина пожара в Жанатасе, передает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба акимата Жамбылской области, по предварительным данным, пожар в квартире жилого дома в Жанатасе возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала.

По факту пожара начато досудебного расследование по ч. 3 ст. 292 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности). По предварительным данным специалистов центра судебных экспертиз, смерть наступила по причине отравления угарным газом, а пожар возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала, возможно, постельные принадлежности. Окончательные причины пожара будут озвучены по результатам всех необходимых экспертиз, - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Бахыт Ратаев на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.

В свою очередь начальник ДЧС Ермек Момбаев озвучил предварительные данные исследования пожарно-технической лаборатории.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Очаг возгорания был в детской комнате. Площадь пожара составила 16 кв. м. При проведении исследований передвижной пожарно-технической лабораторией на месте происшествия неисправной проводки и электрооборудования, буржуек и других дополнительных приборов обогрева не обнаружено, дом подключен к центральному отоплению, - отметил он.

Председатель специальной комиссии, заместитель акима Жамбылской области Улан Жазылбек отметил, что пострадавшей семьей оказывается вся необходимая помощь.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия распоряжением акима области создана комиссия, в состав которой вошли представители местных исполнительных органов, прокуратуры, департамента полиции, департамента по ЧС и других ответственных госорганов. Члены комиссии вчера выехали на место трагедии и продолжают работу. С нашей стороны оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологов и содействие в организации похорон, - добавил Жазылбек, выразив соболезнования пострадавшей семьей.

По его данным, отец семейства работает в медицинском учреждении, мать - находится в декретном отпуске.

Также он опроверг распространяемые в социальных сетях слухи о пострадавшей при пожаре 60-летней женщине.

Данная информация не соответствует действительности. Других пострадавших нет, - подчеркнул Жазылбек.

19 февраля в городе Жанатас Сарысуского района Жамбылской области произошла трагедия. В 15:15 в пятиэтажке загорелась квартира на третьем этаже одного из микрорайонов города. В квартире находилось пятеро несовершеннолетних детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения. Они остались без присмотра - отец был на работе, мать - вышла в магазин. Дети пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако спасти их не удалось, все пятеро скончались.

Позднее о трагедии высказался аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Он сообщил, что пострадавшей семье оказывается необходимая психологическая и материальная помощь и что вопрос находится на его личном контроле, а также выразил "соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших детей".

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