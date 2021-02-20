Дуэйн Джонсон собрался стать президентом США. У него есть поддержка

К тому же, он сыграл роль кандидата на этот пост.

Знаменитый актер и бывший рестлер Дуэйн Скала Джонсон заявил о желании баллотироваться в президенты США в 2024 году, передает zakon.kz.

Актер снялся в новом сезоне сериала "Молодой Рок", снятого по мотивам жизни Джонсона. По сюжету герой Дуэйна выдвинулся на пост президента в 2023 году. В реальности актер не исключил, что попробует себя в качестве кандидата на пост главы США в 2024 году.

Я подумаю о президентской гонке в будущем, если люди заходят. Я действительно имею это в виду. Все зависит от людей. Я буду ждать, слушать, держать руку на пульке, а ухо – на земле, - заявил он USA Today.

К слову, пик популярности Джонсона в качестве кандидата наступил в 2020-м: букмекеры провели опрос по популярности политиков, и персонаж Рок, герой Дуэйна, в реальности вдруг занял третье место вслед за Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Любовь соотечественников актер заслужил одним постом в Instagram. Актер обращался к руоководившему в то время страной Трампу, комментируя мирные демонстрации Black Lives Matter и погромы, которые были учинены мародерами.

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