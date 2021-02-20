Внеплановую проверку проведут в "АрселорМиттал Темиртау"

Причина - факт превышения допустимых норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК проведет внеплановую проверку в отношении АО "АрселорМиттал Темиртау", передает zakon.kz.

Причина проверки связана с тем, что Департаментом экологии по Карагандинской области был зафиксирован факт превышения допустимых норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. пресс-служба МЭГПР РК

По данным ведомства, 19 февраля в 16:30 на конвертере №2 во время продувки произошло обрушение налипшей на стенках пресс-скруббера первичной газоочистки пыли. Плавка была немедленно остановлена.

Минэкологии разделяет обеспокоенность граждан экологической ситуацией в регионе. В связи с чем, в отношении подобных фактов будут приниматься оперативные меры. По итогам проверки, основанной на принципах открытости и непредвзятости, Минэкологии планирует проведение пресс-конференции, - сообщили в ведомстве.

Согласно новому Экологическому кодексу, крупные предприятия должны внедрять наилучшие доступные технологии (НДТ), то есть современные фильтры для максимально возможного на сегодня снижения уровня выбросов. Данное требование закреплено законодательно и вступает в силу в текущем году.

Министерством экологии в октябре 2019 года был подписан меморандум с данной компанией о снижении выбросов на 30% до 2023 года. Во время последней встречи с участием общественности региона министр Магзум Мирзагалиев потребовал от руководства "АрселорМиттал Темиртау" проведение в апреле презентации стратегии по снижению выбросов с конкретным планом и цифрами, - добавили в Минэкологии.

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