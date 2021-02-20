Елеусинов высказался о нокаутерах

На примере соотечественника.

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов, выступающий в профессиональном боксе, оценил форму и перспективы своего соотечественника, нокаутера Садриддина Ахмедова, передает zakon.kz.

В крайнем бое он физически набрал — 154 фунта. Раньше мне казалось, что он маленький. От соперника, конечно, тоже зависит — высокий, длиннорукий. Еще мне понравились хорошие и хлесткие удары по печени, двойные, - прокомментировал Елеусинов в интервью Youtube-каналу Sports.true.

Данияр Елеусинов пояснил, что не всегда есть возможность нокаутировать соперников.

Даже если у тебя удар есть — соперник сильные и мощные удары видит, выживает, еще и защищаться успевает. Соперник больше падает от такого удара, которого не видит и не ожидает. Чистой «физухой» и мощными ударами иногда тоже не получается забивать соперника. Но у него были моменты, он ловил ударами по корпусу. Или наоборот — показывал в корпус, а пробивал в голову. Соперник оказался стойким — выжил. В боксе такое бывает. А в дальнейшем будет от соперников зависеть: кто более рисковый — больше шансов у тебя будет. А кто на защите сидит — тех тяжелее финишировать, - заключил Елеусинов.

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