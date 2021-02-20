Клубы пара перекрыли дорогу: в Нур-Султане прорвало теплотрассу

Ведутся работы по устранению утечки.

В Нур-Султане прорвало теплотрассу, в результате чего клубы пара перекрыли дорогу, передает zakon.kz.

20 февраля в 10:45 был порыв теплотрассы диаметром 500 мм в районе ул. Косшыгулулы. При обследовании данного участка обнаружена утечка на ТМ-43. Изменений в движении транспорта нет. пресс-служба АО "Астана-Теплотранзит"

Отмечается, что на данный момент ведутся работы по устранению утечки.

Жертв и пострадавших в результате коммунальной аварии нет.

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