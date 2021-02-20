Боец UFC установил рекорд по перевесу

Его дисквалифицировали.

Боец UFC из Бразилии Рафаэль Алвес опозорился на взвешивании. Он превысил допустимый лимит, установив антирекорд, передает zakon.kz.

Бой Алвеса с Пэтом Сабатини должен был пройти в полулегком весе, где установлен лимит 65,77 кг. Однако, на взвешивании выяснилось, что Алвес тяжелее лимита на 5 кг и весит 71,44 кг. Это абсолютный антирекорд в промоушене. Прежнее "достижение" принадлежало тяжеловесу Энтони Джонсону. Его перевес перед поединком с Витором Белфортом в 2012-м составил 11 фунтов – это почти 5 кг.

В итоге Алвеса дисквалифицировали, а Сабатини пропустит вечер единоборств.

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