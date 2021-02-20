Третью вакцину от коронавируса зарегистрировали в России

Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 "КовиВак", созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, передает zakon.kz.

Об этом РИА Новости сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.

По его словам, первые 127 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Разработчик также планирует выйти на международные рынки.

В ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата "КовиВак", - сказал Мишустин.

Он отметил, что уже произведено свыше 10 млн доз "Спутника V" и порядка 80 тысяч доз "ЭпиВакКороны".

Ведомство выдало удостоверение до 1 января 2022 года.

Препарат "КовиВак" - не просто третий по счету после "Спутника V" и "ЭпиВакКороны", но и третий по виду. Его разработали на основе целого инактивированного (иногда говорят "убитого") коронавируса. При введении организм распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем должен быть готов ко всем его проявлениям.

По мнению директора Центра имени Чумакова, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова, "КовиВак" будет эффективен и против мутировавших штаммов, поскольку в нем использован вирус целиком, а не фрагменты его генома.

Клинические испытания начались в октябре, пока нежелательных проявлений не выявили. Скоро завершится вторая фаза, дальше тесты пройдут на трех тысячах добровольцев.

Препарат рекомендовали к применению с 18 до 60 лет. Расширить показания могут после второй фазы испытаний с добровольцами старше 60 лет и участниками той же возрастной группы с сопутствующими заболеваниями.

Сейчас в России можно привиться от коронавируса вакциной "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Этот препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Кроме того, в октябре Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину - "ЭпиВакКорону", разработанную новосибирским центром "Вектор".

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