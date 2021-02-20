Суд признал законной замену условного срока Навального на реальный

Ему предстоит провести в колонии около 2,5 лет.

Мосгорсуд признал законной замену Алексею Навальному условного срока реальным по делу "Ив Роше", передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, при этом суд учел нахождение Навального под домашним арестом в течение полутора месяцев - с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года.

С учетом этого времени, а также месяца в "Матросской тишине", ему предстоит провести в колонии около двух лет и пяти месяцев.

Заседание проходило в Бабушкинском суде, где позже состоится еще одно слушание - по делу о клевете на ветерана. Судья сказала, что Навальному и его адвокатам пошли навстречу, решив провести оба заседания в одном месте.

В ближайшее время осужденного могут этапировать в колонию. Защитники заявили, что намерены подать кассационную жалобу на решение о замене наказания.

Отмечается, что постановление об отмене условного осуждения Навального и замене его на реальный срок вступило в законную силу, вскоре его могут начать исполнять.

Позже в субботу здесь же, в Бабушкинском суде, состоится заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Если и там судья сегодня вынесет Навальному приговор, то, согласно закону, его могут отправить в колонию, не дожидаясь апелляции на решение по делу о клевете.

Личное присутствие Навального при рассмотрении жалоб по делу о клевете не потребуется - уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность участия в апелляционных процессах по видеосвязи из колонии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!