Сильные осадки, гололед и ветер: какая погода ожидает казахстанцев 21 февраля

Приложение zakon.kz
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На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды.
Прогноз погоды на 20 февраля предоставили в "Казгидромете", передает zakon.kz.
На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке и юго-востоке сильные. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель. РГП "Казгидромет"
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, гололед, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 17-22, местами 27 м/с.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.
В Туркестанской области местами ожидаются гололед, туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.
В Павлодарской области ночью ожидается усиление ветра до 17 м/с.
В Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман.
В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается низовая метель, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
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