Даня Милохин из TikTok выложил фото в женском платье. Креатив не оценили

Появились высказывания.

На днях тиктокер и певец Даня Милохин в Instagram фото, на котором он в женском платье рядом с кавалером, роль которого примерил его брат. Российские знаменитости не оценили креатив, передает zakon.kz.

К пример, певец Николай Басков, с которым у блогера есть совместный хит, в шутку посоветовал больше не принимать "не те таблетки".

Ведущая закрывшегося недавно шоу "Дом-2" Ксения Бородина оскорбилась такими "непристойными" фото и опубликовала отдельный пост, посвященный им. В нем Ксения, которая и раньше жестко критиковала такие эпатажные перформансы (например, присуждение премии "Женщина года" рэперу Моргенштерну) и выступала против ЛГБТ-сообщества, уточнила, что она не ханжа, но "хочется, чтоб мальчики росли мужчинами".

Куда катится этот мир? Все видели звезду Тиктока, нарядившуюся в женское платье и позировавшую рядом со своим братом. Я все понимаю: хайп, подписчики, нужно, чтоб о тебе постоянно говорили. Но! Мне кажется, мы двигаемся куда-то не туда. Есть такое понятие, как "окно Овертона", оно подразумевает, что постепенно что-то ненормальное может превратиться в норму. Дети смотрят, дети впитывают, дети перенимают и теряют ориентиры. Пропадает понимание того, какой он — мужчина. Пропадает гендерная грань, которая нужна для нормальных взаимоотношений и в обществе, и в дальнейшем в семье. Я не ханжа, но меня это все смущает. Мне хочется, чтоб мальчики росли мужчинами, а девочки видели в них опору и защиту, а не маникюр с гель-лаком и кружевные юбочки, - заявила Бородина.

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