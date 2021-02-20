Определилась чемпионка Australian Open

В финале Осака уверенно обыграла американку Брэйди. Матч закончился со счетом 6:4, 6:2.

Японка Наоми Осака стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне, сообщает zakon.kz.

В финале японка уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди. Матч закончился со счетом 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.

Наоми за это время выполнила 6 подач навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов.

Стоит отметить, что Осака стала седьмой теннисисткой, взявшей титул Australian Open, отыграв матчболы. До нее это делали:

Моника Селеш (1991);

Дженнифер Каприати (2002);

Серена Уильямс (2003 и 2005);

Ли На (2014);

Анжелик Кербер (2016);

Каролин Возняцки (2018).

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