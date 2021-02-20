Определилась чемпионка Australian Open

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В финале Осака уверенно обыграла американку Брэйди. Матч закончился со счетом 6:4, 6:2.
Японка Наоми Осака стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне, сообщает zakon.kz.
В финале японка уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди. Матч закончился со счетом 6:4, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.
Наоми за это время выполнила 6 подач навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов.
Стоит отметить, что Осака стала седьмой теннисисткой, взявшей титул Australian Open, отыграв матчболы. До нее это делали:
Моника Селеш (1991);
Дженнифер Каприати (2002);
Серена Уильямс (2003 и 2005);
Ли На (2014);
Анжелик Кербер (2016);
Каролин Возняцки (2018).
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!