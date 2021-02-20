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Мажилисмены выразили соболезнования в связи с гибелью детей при пожаре в Жанатасе

Фото: Пресс-служба Мажилиса 20 февраля 2021, 17:13

Нурлан Нигматулин от всего депутатского корпуса передал искренние слова поддержки и сочувствия.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин от имени депутатов Мажилиса выразил глубокие соболезнования семье Абдумаликовых, потерявшей пятерых детей в результате пожара в городе Жанатасе Сарысуского района Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Нурлан Нигматулин от всего депутатского корпуса передал искренние слова поддержки и сочувствия, назвав случившееся огромной трагедией, которая болью отозвалась в сердцах и душах казахстанцев.

Глубоко потрясены известием о гибели детей, разделяем боль и горечь семьи, которую постигла такая невосполнимая утрата. отметил спикер Мажилиса

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