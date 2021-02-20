Соседи вызвали полицию из-за похорон хомячка в Павлодаре

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Они заметили в окно подозрительного мужчину с лопатой.
На пульт "102" в Павлодаре поступил звонок от встревоженных жителей одного из домов города, сообщает zakon.kz.
Они заметили в окно подозрительного мужчину с лопатой, передает Pavlodarnews.kz.
По словам женщины, позади ее дома неизвестный что-то закапывает под деревом.
На место отправили участкового.
Павлодарец закопал под деревом хомячка. Домашний питомец несколько лет прожил в семье. Чтобы не травмировать детей, мужчина закопал питомца под деревом. Участковый сразу же позвонил горожанке и разъяснил ситуацию. начальник местной полицейской службы Арман Каптаев
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