В России заявили о раскрытии "Лондонской машины пропаганды"

Мария Захарова призвала британское правительство прокомментировать публикацию документов, которые свидетельствуют о финансировании Форин-офисом антироссийских СМИ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что в Сети опубликовали документы, в которых указывается, что правительство Великобритании вручную управляет работой ряда СМИ, в том числе изданий "Медиазона" и "Медуза", сообщает zakon.kz.

Она отметила, что удалось обнаружить сотни документов, демонстрирующих "лондонскую машину пропаганды". Кроме того, кабмин королевства сформировал "сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей".

В сеть утекли документы Форин-офис о том, как британское правительство через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий, а также сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей. В фокусе работы британцев, в частности, были "Медуза" и "Медиазона". Документов, раскрывающих лондонскую машину пропаганды, сотни", – написала Захарова в Facebook.

Речь идет о документах внешнеполитического ведомства Великобритании, где говорится о том, как правительство этой страны финансирует и управляет работой информационных изданий.

Мария Захарова призвала британское правительство прокомментировать публикацию документов, которые свидетельствуют о финансировании Форин-офисом антироссийских СМИ.

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