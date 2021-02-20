Более 100 нарушений выявили мониторинговые группы Алматы за неделю

Приложение zakon.kz
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За указанный период 44 материала переданы в суды, по 16 из них приняты решения.
В период с 13 по 19 февраля мониторинговые группы Алматы работали в усиленном режиме. Всего было проверено 1051 объектов, выявлено 115 нарушений, сообщает zakon.kz.
В пятницу 19 февраля в городе зарегистрировано 18 нарушений, наложено штрафов на общую сумму 3 млн 369 тыс. тенге.
В состав мобильных групп входят сотрудники местной полицейской службы, специалисты акимата и представители палаты предпринимателей "Атамекен". Всего в городе действует 32 мониторинговые группы. пресс-служба ДСЭК города Алматы
В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы сообщили о нарушителях, выявленных 19 февраля. Среди них:
В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что в период с 1 января по 19 февраля проведено 694 проверок, охвачено 5394 объектов, выявлено 456 нарушений.
Составлено 472 протокола. Из них наложено на юридические лица 103 протоколов на сумму 37 261 260 тенге. За нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 369 протоколов, на сумму 16 233 105 тенге. За указанный период 44 материала переданы в суды, по 16 из них приняты решения.
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