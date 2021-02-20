Трамп: Twitter уже не тот

Экс-президент допустил создание собственного сайта.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сеть микроблогов Twitter стала скучной и он не намерен снова ею пользоваться, сообщает zakon.kz.

Об этом политик заявил в интервью телеканалу Newsmax TV.

Если вы посмотрите на то, что происходит с Twitter, - я считаю, что он стал очень скучным, и миллионы людей покидают его. Они уходят, потому что он уже не тот, и мне это понятно. экс-президент США Дональд Трамп

Политика заблокировали в основных американских социальных сетях, якобы из-за беспорядков в Вашингтоне, которые привели к штурму Капитолия.

Экс-лидер Америки подчеркнул, что соцсеть действовала против него, помечая публикации всевозможными маркерами. Трамп также добавил, что не готов возвращаться в Twitter.

Бывший президент допустил создание собственного сайта. При этом он отказался уточнять, будет ли снова баллотироваться на пост главы государства, но объявил, что пользуется широкой поддержкой.

Трамп полагает: после провалившейся попытки его политических оппонентов объявить ему импичмент его популярность только выросла. И уровень поддержки, как считает экс-президент, даже вырос по сравнению с тем, что был до выборов, на которых победил представитель Демократической партии Джозеф Байден.

Впоследствии палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент, обвинив его в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал его.

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