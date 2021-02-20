Как менялись стандарты мужской красоты в течение 100 лет

Мужчины тоже стремились быть привлекательными и стильными. Быть успешными и нравится дамам.

Если того требовала мода, мужчины становились более мужественными или более сексуальными, небрежно-беспечными или подчеркнуто лаконичными. Особую роль в этом преображении играли прически, усы-бороды, загар и накачанный торс, сообщает zakon.kz.

Здесь собраны настоящие красавцы с начала XX века и до наших дней.

1900-е. Время борцов и силачей

Выступления силача Юджина Сэндоу в начале XX века вызывали у женщин такой же восторг, как в 60-х концерты "The Beatles". Несколько статуэток с изображением культуриста есть у Арнольда Шварценеггера.

1910-е. Рафинированная элегантность

Первая мировая война привнесла в мирную жизнь усы а-ля велосипедный руль (handlebar), что считалось чрезвычайно красивым и мужественным.

1920-е. Зализанная прическа и томный взгляд

Все сходят с ума от кинематографа и Рудольфа Валентино — звезды немого кино. Почти любой мужчина с зализанными волосами и пробором ближе к середине, как у первого секс-символа Голливуда, автоматически становился писаным красавцем.

1930-е. Сексуальная усатость

Мир все больше подражает звездам. Идеал мужской красоты — подтянутая фигура с хорошей осанкой, широкими плечами, узкими бедрами, сильными мышцами. Знаменитые сексуальные усы-карандаш Кларка Гейбла стал выбривать каждый второй мужчина.

1940-е. Мужественность военных лет

Ключевой образ мужчины в годы Второй мировой войны — суровый, мужественный, затянутый в форму, без какой-либо растительности на лице, как это требовало военное время.

1950-е. Нарочитая сексуальность

50-е запомнились стилем рокабилли и высоким сексуальным красавцем Элвисом Пресли, который томно вздыхал в микрофон и выплясывал свой фирменный танец. Популярная прическа — зализанный надо лбом кок.

Бунтарский дух

Дерзкому красавцу Марлону Брандо из фильма "Дикарь" подражают тысячи юношей на мотоциклах по всему миру, они носят кожаные куртки и называются "крутыми парнями".

1960-е. Проникновенный взгляд и беспощадная сексуальность

В это время эталоном мужской красоты был Ален Делон: загорелый, атлетичный молодой человек с мальчишескими чертами лица и проникновенным взглядом голубых глаз.

Свобода самовыражения

Конец десятилетия ознаменовался расцветом хиппи и психоделического рока. Джим Моррисон — фронтмен "The Doors" — завораживал своей уникальной харизмой и глубокой лирикой. При одном его виде девушки бились в сексуальном экстазе, а молодые парни совершали безумные поступки.

1970-е. Качая железо

В то время как повсюду нарастает движение хиппи и мужчин не отличить от женщин, Арнольд Шварценеггер становится семикратным "Мистером Олимпия". Женщины сходят с ума, мужчины завидуют, аплодируют стоя и идут в качалку.

1980-е. Спортивная красота

Сериал "Спасатели Малибу" все больше подогревает интерес к спортивным мужчинам с потрясающе ровным бронзовым загаром, рельефными мышцами и желательно в красных трусах.

1990-е. Гранж-волна

90-е обозначились гранж-рок-волной, породившей новое поколение людей, которым было все равно, что носить и как выглядеть. Просто взгляните на Курта Кобейна — солиста группы "Nirvana" (хотя это не мешало ему быть красавчиком и сводить с ума сотни тысяч поклонниц).

2000-е. Метросексуальный миллениум

Эпоха метросексуалов. Эталоном мужской красоты считается Дэвид Бекхэм — профессиональный футболист, обладающий всеми атрибутами джентльменского набора нового тысячелетия: шестью кубиками пресса, салонной укладкой и дорогой одеждой.

2010-е. Беспечные хипстеры

Хипстеры заполняют мир. Легкая небрежность и бородатость, винтажные вещи, субтильность или мускулистость на выбор, клетка или полоска, очки, татуировка и беспечный взгляд. Идеальный мужчина готов. Особенно, если это Райан Гослинг.

Наши дни

Источник: AdMe

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