Елеусинов сказал, кого считает лучшими казахстанскими боксерами

Гену можно не включать. Он уже состоявшийся чемпион - Данияр Елеусинов.

Известный казахстанский боксер Данияр Елеусинов дал интервью Youtube-каналу Sports True, сообщает zakon.kz.

Чемпион IBF Inter-Continental в полусреднем весе перечислил лучших, на его взгляд, казахстанских боксеров на данный момент, передает Sports.kz. Назови трех лучших профи-боксеров в Казахстане прямо сейчас.

А без меня надо, да? Лучше без меня, чтобы пацаны не обиделись — неудобно будет. А то я опять себя выше поставлю (смеется). Честно, никого обидеть не хочется... Я могу назвать тех, у кого одинаковые шансы: Батыр Джукембаев, Садриддин Ахмедов, Мейирим Нурсултанов, Жанибек Алимханулы. Но я их на один уровень ставлю. А Гена где?

Не, ну Гена, понятное дело, его можно было не включать. Он уже состоявшийся чемпион. А так Гену по-любому включу, и этих ребят тоже.

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