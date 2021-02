Выпуск фигурок Кары Дюн из "Мандалорца" прекращен из-за высказываний актрисы

Компания успела запустить в продажу три фигурки Кары Дюн.

Фирма по производству игрушек Hasbro отменила дальнейший выпуск фигурок Кары Дюн из "Мандалорца" на фоне недавнего скандала с Джиной Карано, сообщает zakon.kz.

Как передает издание Hollywoodreporter, официально причину такого решения не называли, однако, по словам представителя магазина BigBadToyStore, ею стало увольнение актрисы из компании Lucasfilm из-за некоторых постов в соцсетях, вызвавших резонанс.

На прошлой неделе представитель Lucasfilm подтвердил, что контракт с актрисой был разорван в свете ее комментариев в социальных сетях. Джина привлекла к себе негативное внимание, когда сравнила поддержку Республиканской партии сегодня с охотой на евреев в фашистской Германии, после чего в твиттере тег #FireGinaCarano попал в тренды.

Карано сыграла Кару Дюн в двух сезонах "Мандалорца" и завоевала внимание поклонников. В результате были слухи, что Disney рассматривает сериал Star Wars: Rangers of the New Republic, где Дюн уделили бы гораздо больше внимания.

Компания успела запустить в продажу три фигурки Кары Дюн.

Сама Карано после разрыва контракта заявила, что теперь даже чувствует себя свободнее и занимается созданием своего фильма при поддержке консервативного издания The Daily Wire.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!