Диетолог объяснила, как легко похудеть к весне

По ее словам, на килограмм веса тела должно приходиться 30 миллилитров воды. Потреблять воду желательно только до еды.

Диетолог Ольга Бурлакова дала советы по быстрому похудению людям, решившим заняться своей фигурой к весне, передает zakon.kz.

В интервью News.ru, она советует пить достаточно воды. По ее словам, на килограмм веса тела должно приходиться 30 миллилитров воды. Потреблять воду желательно только до еды и в промежутках между ее приемами, иначе она разбавит желудочный сок, что негативно отразится на пищеварении.

Следующим пунктом в списке диетолога стал отказ от дрожжевого хлеба. Его опасность для фигуры состоит в составе: если производитель приготовил хлеб из ненатуральной закваски, то употребление такого хлеба может привести к вздутию и отекам, что влияет на общий вес.

Специалист вовсе не призывает к вегетарианству.

Чередуйте курицу с рыбой и растительным белком, который содержится в фасоли, нуте и чечевице. Ольга Бурлакова

Но стоить снизить и количество животного белка, получаемого из мяса. Такое изменение в рационе сможет улучшить состояние кишечника и пищеварение.

Немаловажную роль в похудении играет здоровый перекус. Специалист рекомендует заменить привычные шоколад, пирожные и печенье на сухофрукты, орехи и злаковые батончики. В случае последнего продукта необходимо тщательно проверять его состав. В нем не должно быть красителей и сухого молока.

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