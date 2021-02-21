Microsoft анонсировала Office 2021

LTSC-версия теперь будет поддерживаться пять лет, а не семь.

Компания Microsoft представила пакет офисных приложений Office 2021 для пользователей ПК на основе Windows и macOS, сообщает zakon.kz.

Как передает The Verge, Office 2021 выйдет в двух версиях: для потребителей и корпоративных пользователей (LTSC) с долгосрочной поддержкой. Представители компании отметили, что LTSC-версия теперь будет поддерживаться пять лет, а не семь.

Серьезных изменений в пользовательском интерфейсе Office 2021 ждать не стоит. Скорее всего, темный режим станет самым крупным и, возможно, единственным существенным визуальным изменением в Office 2021. Дело в том, что Microsoft не меняла стратегии и в приоритете у нее развитие облачного Microsoft 365. Первыми изменения в интерфейсе и новые функции получают именно облачные версии офисных программ, а только потом локальные.

Обновленный набор приложений для Windows и macOS выпустят во второй половине этого года. В него войдут 32- и 64-разрядные версии Word, Excel, PowerPoint, а также OneNote.

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