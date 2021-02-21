Билл Гейтс объяснил причины энергетического коллапса в Техасе

По его мнению, проблема заключалась в электростанциях, работающих на природном газе.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что гибель людей в Техасе из-за отключения электричества можно было предотвратить, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, миллиардер ответил на утверждение губернатора Техаса Грега Эбботта о том, что в массовом отключении электроэнергии виновато обмерзание ветряных установок.

По мнению Гейтса, проблема заключалась в электростанциях, работающих на природном газе.

Это не из-за зависимости от возобновляемых (источников энергии)... Это электростанции на природном газе, которые не были погодостойкими. Они могли бы быть. Это стоит денег, и было принято компромиссное решение, но оно не сработало, и трагично то, что это привело к гибели людей, - заявил он.

Ранее сообщалось, что Техас объявлен зоной стихийного бедствия.

Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США. Жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас. По данным портала Poweroutage.com, 261,9 тысячи человек остаются без электричества в стране.

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