Симптом COVID-19 назвали признаком другой смертельно опасной болезни

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Об этом рассказали в Национальной службе здравоохранения Великобритании.
Назван симптом COVID-19, который является признаком другой смертельно опасной болезни, передает zakon.kz.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную службы здравоохранения Великобритании, постоянный кашель – один из основных симптомов коронавируса, однако он также является одним из возможных признаков рака легких.
Специалисты советуют обратить внимание и на другие распространенные признаки онкологического заболевания: одышку, кровохаркание, потерю аппетита и веса.
В Национальной службе здравоохранения отметили, что те, у кого рак обнаружен на самой ранней стадии, имеют гораздо больше шансов прожить еще пять лет по сравнению с теми, у кого диагностирована четвертая стадия.
Для того, чтобы снизить риск заболевания, эксперты советуют бросить курить, правильно питаться и заниматься спортом.
Рак легкого – злокачественное новообразование легкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра. В зависимости от места появления подразделяется на центральный, периферический и массивный (смешанный).
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