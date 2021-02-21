Симптом COVID-19 назвали признаком другой смертельно опасной болезни

Об этом рассказали в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Назван симптом COVID-19, который является признаком другой смертельно опасной болезни, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную службы здравоохранения Великобритании, постоянный кашель – один из основных симптомов коронавируса, однако он также является одним из возможных признаков рака легких.

Специалисты советуют обратить внимание и на другие распространенные признаки онкологического заболевания: одышку, кровохаркание, потерю аппетита и веса.

В Национальной службе здравоохранения отметили, что те, у кого рак обнаружен на самой ранней стадии, имеют гораздо больше шансов прожить еще пять лет по сравнению с теми, у кого диагностирована четвертая стадия.

Для того, чтобы снизить риск заболевания, эксперты советуют бросить курить, правильно питаться и заниматься спортом.

Рак легкого – злокачественное новообразование легкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра. В зависимости от места появления подразделяется на центральный, периферический и массивный (смешанный).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!