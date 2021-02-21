766 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане

Всего в стране подтверждено 207 418 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 766 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 207 418 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 24 404 (+53),

в городе Алматы - 24 258 (+102),

в ВКО - 21 558 (+55),

в Атырауской области - 16 915 (+33),

в Павлодарской области - 16 939 (+100),

в Карагандинской области - 15 058 (+53),

в Акмолинской области - 13 104 (+81),

в ЗКО - 12 538 (+65),

в СКО - 12 060 (+36),

в Костанайской области - 11 851 (+69),

в Алматинской области - 10 439 (+59),

в городе Шымкент - 6 059 (+8),

в Жамбылской области - 5 839 (+19),

в Туркестанской области - 4 244 (+4),

в Мангистауской области - 4 199 (+9),

в Актюбинской области - 4 178 (+13),

в Кызылординской области - 3 775 (+7).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 487 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 139,

в городе Шымкент - 7,

в Алматинской области - 65,

в Атырауской области - 42,

в ВКО - 17,

в ЗКО - 25,

в Карагандинской области - 45,

в Костанайской области - 31,

в Кызылординской области - 2,

в Мангистауской области - 7,

в Павлодарской области - 77,

в СКО - 22,

в Туркестанской области - 8.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 191 097 человек.

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