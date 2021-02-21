766 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане

Всего в стране подтверждено 207 418 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 766 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 207 418 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 24 404 (+53),
- в городе Алматы - 24 258 (+102),
- в ВКО - 21 558 (+55),
- в Атырауской области - 16 915 (+33),
- в Павлодарской области - 16 939 (+100),
- в Карагандинской области - 15 058 (+53),
- в Акмолинской области - 13 104 (+81),
- в ЗКО - 12 538 (+65),
- в СКО - 12 060 (+36),
- в Костанайской области - 11 851 (+69),
- в Алматинской области - 10 439 (+59),
- в городе Шымкент - 6 059 (+8),
- в Жамбылской области - 5 839 (+19),
- в Туркестанской области - 4 244 (+4),
- в Мангистауской области - 4 199 (+9),
- в Актюбинской области - 4 178 (+13),
- в Кызылординской области - 3 775 (+7).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 487 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султан - 139,
- в городе Шымкент - 7,
- в Алматинской области - 65,
- в Атырауской области - 42,
- в ВКО - 17,
- в ЗКО - 25,
- в Карагандинской области - 45,
- в Костанайской области - 31,
- в Кызылординской области - 2,
- в Мангистауской области - 7,
- в Павлодарской области - 77,
- в СКО - 22,
- в Туркестанской области - 8.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 191 097 человек.
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