ВОЗ изучает данные о заражении людей новым видом птичьего гриппа в России

Организация обсуждает случившееся с национальными властями, чтобы получить дополнительную информацию для оценки сложившейся ситуации для общественного здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила уведомление России о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа А (H5N8), передает zakon.kz.

Как заявил ТАСС официальный представитель организации Тарик Яшаревич, ВОЗ обсуждает случившееся с национальными властями, чтобы получить дополнительную информацию для оценки сложившейся ситуации для общественного здравоохранения.

ВОЗ была уведомлена Российской Федерацией через механизм Международных медико-санитарных правил о заражении людей птичьим гриппом H5N8. (...) У них (заразившихся) не было симптомов, и отсутствуют сообщения о дальнейшей передаче [вируса] от человека человеку, - отметил он.

Официальный представитель ВОЗ добавил, что "это будет первый случай инфицирования людей H5N8, если он получит подтверждение".

Мы ведем обсуждение (случившегося) с национальными властями, чтобы собрать больше информации и оценить воздействие этого события на общественное здравоохранение, - заключил Яшаревич.

20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о первом случаев заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N8). По ее словам, заразились семь сотрудников птицефабрики на юге России. Они уже переболели и чувствуют себя хорошо, уточнила руководитель ведомства.

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