Необычный рекорд Гиннесса с помощью дронов установили в Китае

С помощью 600 беспилотных летательных аппаратов была создана самая длительная в истории анимация.

В китайском Тяньцзине с помощью дронов установили необычный рекорд Гиннесса, передает zakon.kz.

Как сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса, необычный мировой рекорд установили 18 декабря 2020 года группа сотрудников Тяньцзинского университета и местной компании-производителя дронов. Они создали самую длительную в истории анимацию с помощью 600 беспилотных летательных аппаратов. С их помощью в ночном небе в течение 26 минут 19 секунд демонстрировались анимации на тему картин всемирно известного нидерландского художника Винсента ван Гога.

Отмечается, что с помощью квадрокоптеров были воссозданы такие знаменитые картины, как "Подсолнухи", "Звездная ночь" и "Автопортрет в соломенной шляпе", а также другие полотна ван Гога.

По словам судьи Книги рекордов Гиннесса Мэгги Луо, которая присутствовала при постановке анимации в Китае, подобный рекорд пытались поставить ранее уже два раза.

Один из авторов рекорда отметил, что подобная анимация требует решения сложных технических задач. По его словам, операторам на земле необходимо добиться взаимного позиционирования квадрокоптеров с точностью до сантиметра и синхронизировать их действия. При этом, как отметил он, управляющие радиосигналы одинаковых дронов не должны создавать помехи друг другу.

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