Еще один регион Казахстана покинул "желтую" зону

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Информацию предоставили в Минздраве РК.
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 февраля предоставил Минздрав РК, передает zakon.kz.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
Ранее в "желтой" зоне находилась Северо-Казахстанская область.
20 февраля ни одного региона Казахстана не осталось в "красной" зоне по COVID-19.
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