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Еще один регион Казахстана покинул "желтую" зону

Фото: pixabay.com 21 февраля 2021, 09:59

Информацию предоставили в Минздраве РК.

Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 февраля предоставил Минздрав РК, передает zakon.kz.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

Ранее в "желтой" зоне находилась Северо-Казахстанская область.

20 февраля ни одного региона Казахстана не осталось в "красной" зоне по COVID-19.

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