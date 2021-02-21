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Белые медведи устроили погоню за "КамАЗом". Видео стало вирусным в Сети

Фото: скриншот 21 февраля 2021, 11:50

За грузовиком гнались четыре медведя.

Видео погони белых медведей за "КамАЗом" стало вирусным в Сети, передает zakon.kz.

В Якутии белые медведи облюбовали "КамАЗ". Сначала они плотной группой преследовали грузовик, а затем перешли к решительным действиям, - подписали видео на YouTube-канале СургутИнформТВ.

На видео четыре белых медведя гонятся за грузовиком. На кадрах видно, как одному из них даже удается зацепиться за борт кузова и взобраться внутрь. Одному животному удается даже обогнать "КамАЗ", но как раз на этом обрывается видео. Неизвестно, чем же все-такие закончилась погоня.

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