Мертвым нашли одного из пропавших в Байконыре мальчиков

Информацию подтвердил источник в правоохранительных органах.

В Байконыре продолжаются поиски восьмилетнего Нурали Оразбаева, который вместе с другом Ерханом Анасом вчера утром пропал из поля зрения взрослых, выйдя из городского бассейна, передает zakon.kz.

Как сообщает Sputnik Казахстан, тело Ерхана Анаса найдено в реке Сырдарье, она протекает в 200 метрах от здания спорткомплекса, где мальчики тренировались. Об этом сообщили волонтеры, участвующие в поисках.

На данный момент обнаружено в воде реки Сырдарьи тело Ерхана Анаса. Поиски второго мальчика продолжаются, - подтвердил информацию корреспонденту издания источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что два мальчика пропали в Байконыре.

На поиски ребят сразу же, как они перестали выходить на связь с семьями, были направлены силы всех правоохранительных органов РФ и РК Байконыра. Поиски не прекращали ночью, к полиции и МЧС присоединились волонтеры, сегодня были задействованы водолазы и вертолет. Это было необходимо, так как свидетели утверждали, что видели, как маленькие друзья пошли к реке после тренировки.

Жители Байконыра в соцсетях высказывают соболезнования родителям погибшего мальчика. Как он погиб, будут устанавливать эксперты.

По данным прокуратуры комплекса "Байконур", возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на особом контроле прокурора.

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