В Нур-Султане, во время строительства самой большой мечети в ЦА, обрушилась конструкция

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По данным ДЧС столицы, жертв и пострадавших нет.
В Нур-Султане на территории стройки будущей самой большой мечети обрушилась металлоконструкция, передает zakon.kz.
19 февраля на объекте, где проводится строительство главной мечети, произошел случай падения смонтированной металлоконструкции. (...) Строители в момент падения находились на обеденном перерыве. Создается комиссия по расследованию генеральным подрядчиком "Сембол құрылыс". пресс-служба ДЧС Нур-Султана
В ведомстве уточнили, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
На место вызова выезжали сотрудники департамента промышленной безопасности, - добавили в столичном ДЧС.
Видео с места происшествия распространяют в соцсетях. По словам мужчины, который снял видео, упавшая металлоконструкция смяла под собой два крана.
Отметим, что строящаяся мечеть должна стать самой большой в Центральной Азии.
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