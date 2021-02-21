Диетолог назвала продукт, предотвращающий рак и гипертонию

Врач уточняет, что орехи очень калорийны, поэтому советует съедать не больше 30 г орехов в день.

Орехи обладают исключительно полезными свойствами для человеческого организма, сообщает zakon.kz.

Диетолог Ольга Деккер в своем Instagram настаивает на необходимости включить их в рацион питания.

Одним из самых полезных эксперт назвала миндаль, поскольку он богат витаминами группы B и Е, содержит кальций, фосфор, магний и марганец. Антиоксиданты в миндале не только предупреждают появление рака, но и предотвращают развитие ишемической болезни сердца и болезни Альцгеймера.

Предотвратить онкологические заболевания также помогают фисташки, которые содержат лютеин и зеаксантин, улучшающие зрение. Схожими свойствами обладает грецкий орех, который защищает не только от рака, но и от атеросклеротических заболеваний, и с древности используется для профилактики.

Врач уточняет, что орехи очень калорийны, поэтому советует съедать не больше 30 г орехов в день. По ее словам, идеально покупать орехи в сушеном (не жареном виде) в непрозрачной упаковке, так как они боятся света.

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