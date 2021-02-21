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Найден мертвым - появилось видео поисков мальчика в Байконыре

Фото: Facebook/Nurzhan Rakhm... 21 февраля 2021, 16:37

Продолжаются поиски восьмилетнего Нурали Оразбаева, который пропал вместе с Ерханом Анасом.

Появилось видео с места поисков двух пропавших мальчиков в Байконыре, сообщает zakon.kz.

Тело Ерхана Анаса было найдено в реке Сырдарье, протекающей в 200 метрах от здания спорткомплекса, где мальчики тренировались. Об этом сообщили волонтеры, участвующие в поисках.

Как он погиб, установят эксперты.

Продолжаются поиски восьмилетнего Нурали Оразбаева, который вместе с Ерханом Анасом утром пропал из поля зрения взрослых, выйдя из городского бассейна.

По данным прокуратуры комплекса "Байконур", возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на особом контроле.

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