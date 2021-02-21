Атамкулов посетил "АрселорМиттал Темиртау", где произошло ЧП

Министр на месте заслушал технических специалистов предприятия о возможных причинах, которые способствовали происшествию.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов встретился с руководством АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает zakon.kz.

Первым объектом посещения министра был конверторный цех на металлургическом комбинате, где буквально накануне на конвертере № 2 во время продувки произошло обрушение пыли, налипшей на стенках пресс-скруббера первичной газоочистки. Плавка в печи была тогда остановлена.

На месте заслушал технических специалистов предприятия о возможных причинах, которые способствовали происшествию.

Министр также посетил коксохимическое производство, доменную печь, цех горячего цинкования и алюминирования. Обратил внимание руководства предприятия на состояние коксовых батарей, которое требует немедленной модернизации и инвестиций.

Именно этот цех поставляет сырьевые компоненты технологического процесса, а также коксовый газ, использующийся практически на всех основных технических переделах стального производства.

Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир доложил о ходе ремонтных работ на коксовых батареях. В 2021 году планируется полностью завершить ремонт на коксовых батареях № 3 и 4. Кроме того, он рассказал о предстоящей модернизации ТЭЦ-паровоздушной станции, ТЭЦ-2, шахт угольного департамента и реализации проекта по переработке угольного метана. пресс-служба МИИР РК

Перед предприятием поставлена задача о проведении масштабной модернизации завода в соответствии с требованиями нового Экологического кодекса и увеличении инвестирования в технологическое обновление.

Министр акцентировал внимание руководство комбината на необходимости приоритетного обеспечения металлопрокатом внутреннего рынка, поскольку объемы строительства в Казахстане растут значительными темпами.

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