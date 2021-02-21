В центре Петропавловска охвачена огнем пятиэтажка

Жители близлежащих домов рассказывают, что слышали громкий хлопок.

В пятиэтажном здании Петропавловска, по адресу улица Интернациональная, 21, загорелась кровля. Общежитие полностью окутано дымом, сообщает zakon.kz.

На месте работают сотрудники противопожарной охраны города. Полиция оцепила улицу, передает Петропавловск.news.

Жители близлежащих домов рассказывают, что слышали громкий хлопок.

В здании расположен магазин, ветеринарная клиника и кафе. Животных из ветклиники вынесли в расположенный неподалеку магазин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!