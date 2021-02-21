Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В центре Петропавловска охвачена огнем пятиэтажка

Фото: pkzsk.info 21 февраля 2021, 18:21

Жители близлежащих домов рассказывают, что слышали громкий хлопок.

В пятиэтажном здании Петропавловска, по адресу улица Интернациональная, 21, загорелась кровля. Общежитие полностью окутано дымом, сообщает zakon.kz.

На месте работают сотрудники противопожарной охраны города. Полиция оцепила улицу, передает Петропавловск.news.

Жители близлежащих домов рассказывают, что слышали громкий хлопок.

В здании расположен магазин, ветеринарная клиника и кафе. Животных из ветклиники вынесли в расположенный неподалеку магазин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬1
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Самую дорогую овчарку в мире продали за 162 миллиона тенге
Заслуженной артистке Казахстана Татьяне Тарской вручили награду от Путина